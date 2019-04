Dolenjci in Posavci bodo 1. maj tradicionalno praznovali na Debencu in Lisci

Novo mesto, 23. aprila - Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dolenjske, Bele krajine in Posavja bo praznik dela obeležila s tradicionalnima osrednjima območnima prvomajskima slovesnostma na Debencu pri Mirni in na Lisci nad Sevnico. Na teh bodo poudarili problematiko porušenega ravnovesja plač, pomanjkanja delovne sile in zaposlovanja tujcev.