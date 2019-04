V Vitanju o prihodnosti blockchain tehnologij

Vitanje, 23. aprila - V Centru Noordung v Vitanju je danes potekal forum, namenjen spodbujanju dialoga in sodelovanja pri oblikovanju prihodnje evropske blockchain infrastrukture med podjetji iz držav članic Evropske unije, podpornega okolja in vlad držav članic. V sodelovanju z gospodarskim ministrstvom sta ga pripravila Noordung Hub in Tolar HashNet.