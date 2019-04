Šter: Razmere na Šrilanki so negotove, nujna je previdnost

Brdo pri Kranju, 23. aprila - Slovensko zunanje ministrstvo zaenkrat potovanj na Šrilanko ne odsvetuje, a ljudem, ki so tam, svetujejo previdnost. "Razmere so zelo negotove, tistim, ki so tam, svetujemo, naj ne bodo preveč radovedni, naj zvečer ne hodijo ven," je danes dejal vodja konzularne službe na MZZ Andrej Šter.