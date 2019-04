Študentski dirkalnik Svarog bo napadal najvišja mesta na tekmovanjih po Evropi

Ljubljana, 23. aprila - Svarog, električna formula, ki jo je za tekmovanja Formula student sestavila ekipa z ljubljanske univerze, se bo letos udeležila več dirk po Evropi, med drugim na Nizozemskem ter v Italiji in Avstriji. Kot so zapisali v ekipi Superior Engineering, je Svarog "odličen pokazatelj ambicioznosti in sposobnosti ekipe".