Protestniki pri Lenartu zahtevajo ukrepanje vlade in ministrstva.

Lenart, 23. aprila - Protestniki pred sortirnico odpadkov podjetja Salomon pri Lenartu so danes od pristojnih zahtevali, naj zagotovijo zdravje ljudi in varno okolje ter preverijo vsa dovoljena za delo obrata, do takrat pa naj ga zaprejo. Vladi in okoljskemu ministrstvu so poslali šest zahtev za ukrepanje.