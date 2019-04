Cene nafte na šestmesečnem vrhu

Singapur, 23. aprila - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znova zvišale in tako dosegle najvišjo vrednost v zadnjega pol leta. Med vlagatelji odmeva predvsem napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ne bo več dopuščal izjem pri sankcioniranju uvoza nafte iz Irana, ki jih je lani jeseni omogočil osmim državam, tudi Kitajski in Indiji.