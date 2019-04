Kranj, 22. aprila - Požar v naravi, ki so ga danes popoldne gasilci gasili na zahtevnem in neprehodnem terenu nad kamnolomom Brezovica pri Kropi, so uspešno pogasili. Poškodovan ni bil nihče, policija pa vzrok požara še preiskuje, so sporočili s Policijske uprave Kranj.