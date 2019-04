Slovenski obračun v Stuttgartu Srebotnikovi

Stuttgart, 22. aprila - V Stuttgartu se je začel turnir WTA z nagradnim skladom 886.077 dolarjev. V 1. krogu dvojic so se med seboj pomerile kar tri Slovenke. Dalila Jakupović in Andreja Klepač sta igrali skupaj, nasproti pa sta jima stali Katarina Srebotnik in Američanka Raquel Atawo. Slednji, četrti nosilki, sta zmagali s 6:4 in 6:4.