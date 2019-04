Stranke hitijo z vlaganjem kandidatur za evropske volitve

Ljubljana, 23. aprila - Stranke in liste, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, pred začetkom volilne kampanje in potekom roka za vložitev kandidatur stopnjujejo svoje predvolilne aktivnosti. Kar nekaj strank bo danes vložilo kandidatne liste, v SD pa bodo na volilni konvenciji potrjevali kandidatno listo in manifest za evropske volitve.