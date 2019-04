V Pekingu za olimpijske vozovnice

Peking, 22. aprila - Kitajska prestolnica bo od torka do nedelje gostila najboljše strelke in strelce z zračnim ter malokalibrskim orožjem. V torek bodo na strelsko črto v Pekingu stopile vse tri slovenske strelke z zračno puško Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek, pred Rajmondom Debevcem pa so eliminacije v disciplini malokalibrska puška trojni položaj.