Na predsedniških volitvah v Ukrajini prepričljivo zmagal Zelenski

pripravil Peter Avsenik

Kijev, 22. aprila - Ukrajinski komik Volodimir Zelenski je v nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev v Ukrajini prepričljivo zmagal s skoraj tričetrtinsko podporo volivk in volivcev. Novoizvoljenemu ukrajinskemu predsedniku so že čestitali številni svetovni voditelji, v Kremlju pa so za zdaj zadržani.