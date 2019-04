Volitve v Ukrajini po oceni Ovse svobodne in pravične

Kijev, 22. aprila - Predsedniške volitve v Ukrajini so po oceni Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) potekale svobodno in pravično. Vrstijo se tudi odzivi na razplet volitev. Novoizvoljenemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu sta med drugim čestitala ameriški predsednik Donald Trump in nemška kanclerka Angela Merkel, v Kremlju pa so zadržani.