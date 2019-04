Šrilanška vlada: Za napade odgovorna lokalna radikalna islamistična skupina

Kolombo, 22. aprila - Za nedeljske napade v cerkvah in hotelih na Šrilanki, ki so zahtevali najmanj 290 življenj in 500 ranjenih, je odgovorna radikalna islamistična skupina NTJ, je danes sporočila šrilanška vlada. Vlada preiskuje, ali ima skupina tudi mednarodno podporo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.