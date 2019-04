Azijske borze neenotno v nov teden

Tokio, 22. aprila - Azijske borze so nov teden začele z neenotno smerjo indeksov. Trgovanje je bilo skromno, saj so nekatere borze še zaprte zaradi velikonočnih praznikov. V Tokiu so se delnice pocenile, vlagatelji pa se pripravljajo na desetdnevno zaprtje borze, ki bo posledica obeleževanja menjave cesarjev na Japonskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.