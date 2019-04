V Šrilanki se nadaljuje preiskava napada

Kolombo, 22. aprila - V Šrilanki, ki jo je na velikonočno nedeljo pretresla serija eksplozij v cerkvah in hotelih, ki so zahtevale najmanj 207 smrtnih žrtev, več kot 450 ljudi je ranjenih, so zvečer blizu letališča v Kolombu našli še eno improvizirano eksplozivno napravo ter jo onesposobili. Danes se bo nadaljevala preiskava napada.