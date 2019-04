V finalu pokala Fed Avstralija in Francija

Pariz, 21. aprila - V finalu popokala Fed so se teniškim igralkam Avstralije pridružile Francozinje, ki so v napetem obračunu v Ruenu s 3:2 premagale Romunijo in ji preprečile, da se po letu 1973 prvič uvrsti v finale. Odločilno točko je prispevala francoska dvojica Caroline Garcia/Kristina Mladenović.