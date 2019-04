Paok prvak Grčije

Solun, 21. aprila - Nogometaši Paoka iz Soluna so po 34 letih spet grški prvaki. V predzadnjem prvenstvenem krogu so s 5:0 premagali Levadiakos in imajo pred zadnjim krogom pet točk prednosti pred Olympiakosom, sicer s 44 naslovi najuspešnejšim grškim klubom. Za Paok je to tretji naslov, pred tem so bili najboljši leta 1976 in leta 1985.