Šrilanški premier potrdil osem aretacij zaradi današnjih terorističnih napadov

Kolombo, 21. aprila - Šrilanški premier Ranil Wickremesinghe je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil, da so zaradi današnjih terorističnih napadov na otoku doslej aretirali osem oseb. Dodal je, da so vsi prijeti domačini, a se bodo preiskovalci osredotočili tudi na to, ali so imeli napadalci kakšne "čezmorske povezave".