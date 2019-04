PSG že francoski prvak

Pariz, 21. aprila - Nogometaši pariške ekipe PSG so si že danes zagotovili naslov prvaka Francije za sezono 2018/19, potem ko je najbližji zasledovalec Lille igral le neodločeno 0:0 v Toulousu in s tem zapravil še zadnje teoretične možnosti za skok na prvo mesto. Za Parižane je to skupno osmi naslov državnih prvakov v zgodovini kluba in šesti v zadnjem desetletju.