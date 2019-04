Afganistansko vrhovno sodišče podaljšalo mandat Ganiju do volitev

Kabul, 21. aprila - Afganistansko vrhovno sodišče je danes podaljšalo predsedniški mandat Ašrafu Ganiju do preloženih predsedniški volitev, ki bodo konec septembra. S tem so rešili vprašanje, kaj se bo zgodilo po 22. maju, ko bo Ganiju uradno potekel mandat. Predsedniške volitve so z 20. aprila na 28. september preložili zaradi težav pri organizaciji volitev.