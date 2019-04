Papež izrazil bolečino po napadih na Šrilanki

Vatikan, 21. aprila - Papež Frančišek je danes v tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu ob veliki noči dejal, da je z bolečino izvedel za eksplozije na Šrilanki, ki so prinesle "bolečino in žalost v nekatere cerkvene in druge kraje na Šrilanki". Dodal je, da moli za vse, ki trpijo zaradi dramatičnega dogodka, ki je terjal več kot 150 smrtnih žrtev.