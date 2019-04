Stuttgart po katastrofalnem porazu ostal brez trenerja

Stuttgart, 21. aprila - Nogometaši Stuttgarta so ostali brez trenerja. Po sobotnem porazu z 0:6 proti neposrednemu tekmecu za obstanek v ligi Augsburgu se je uprava kluba odločila za konec sodelovanja z Markusom Weinzerlom, ki ga bo zamenjal Nico Willig. Ta je doslej skrbel za ekipo do 19 let.