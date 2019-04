Tedenska napoved - rekreacija od 23. do 29. 4.

IZBRANI DOGODKI

5. dobrodelni pohod Prehodi kilometer v mojih čevljih

Ste že slišali za Metulje hrabrega srca? Osebe, ki imajo kožo in sluznico občutljivo kot metuljeva krila? Društvo DEBRA Slovenija že dobro desetletje združuje osebe z bulozno epidermolizo (EB) in njihove družinske člane, zdravnike in vse tiste, ki so kakorkoli povezani s to redko boleznijo. V sodelovanju s Turizmom Podčetrtek, Bistrico ob Sotli in Kozjim bo DEBRA Slovenija v soboto, 27. aprila, organizirala 5. dobrodelni tek Prehodi kilometer v mojih čevljih. Tekli ali hodili bomo namesto bolnikov z bulozno epidermolizo - Metuljev hrabrega srca, ki tega ne zmorejo. Informacije: www.debra-slovenia.si

4. rudarski maraton

Rudarski maraton je unikaten dogodek za ljubitelje adrenalina in rekreacije, nikjer v Evropi ne poteka tekaški maraton v takšni dolžini na in pod zemljo, po rudniških rovih. Tekači bodo v nedeljo, 28. aprila, na Rudarskem maratonu morali premagati Zasavje po dolgem, počez in še po jami. Pol proge bo potekalo po površini najbolj rudarske regije v Evropi, druga polovica po rudniških rovih. Vseeno za kakšno razdaljo se bodo tekači odločili: za desetko ali dvajsetko. Informacije: www.rudarski-maraton.si

TOREK, 23. aprila

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si

BRASLOVČE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

BREŽICE - Celjska koča (652 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

LENART - Mljet (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

PORTOROŽ - Super Rando Week 400; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=aHmJMkSLKwC6A27L

VELENJE - Kunigunda (565 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

SREDA, 24. aprila

LJUBLJANA - Supersnurf Fura; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.supersnurf.si

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Črnem Kalu; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

GORNJA RADGONA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KRANJ - Teorija Gibanje po zahtevnih poteh, feratah; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

ŠKOFJA LOKA - Kršičevec (1091 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

VELENJE - Trstelj (643 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ROVTE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ČETRTEK, 25. aprila

LJUBLJANA - Tek.si Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.tek.si/

LJUBLJANA - Monte Rosa (4554 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

HOČE - Planinarjenje po nacionalnih parkih srednje Dalmacije (Hrv); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

NOVO MESTO - 13. Rudolfovi tedni športa: 7. Cooperjev preizkus aerobnih sposobnosti; tek. Informacije: www.fit-klub.com

SEŽANA - Festival kraška gmajna; pohodništvo. Informacije: www.visitkras.info

ŠKOFJA LOKA - Krpanova pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TURJAK - 22. Krpanov kros; tek. Informacije: www.ptrubar.si

VELENJE - Mihova pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

PETEK, 26. aprila

LJUBLJANA - Tekaško popotovanje po Dubrovniku in Sarajevu; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=24

LJUBLJANA - Brač (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

KOPER - Odprto prvenstvo Kopra do 14 let; tenis.

POLHOV GRADEC - Polhograjska planinska pot; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PORTOROŽ - Super Rando Week 600; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=aHmJMkSLKwC6A27L

ROGAŠKA SLATINA - Kolesarski vikend Balaton; kolesarstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

SLOVENSKE KONJICE - Jadranski otoki (Hrv); pohodništvo.

SOBOTA, 27. aprila

LJUBLJANA - Grčija in Albanija; planinstvo. Gorniška skupina. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Risnjak (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Olimp (2918 m) in Meteora; planinstvo. Informacije: www.sgk-skala.si/

LJUBLJANA - Romanje sosedov; pohodništvo. Informacije: www.sgk-skala.si/

LJUBLJANA - Okoli gore Flop (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sgk-skala.si/

LJUBLJANA - Matajur (1642 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Lovčen (Čgo, 1657 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Mokrc (1059 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

TRŽIČ - Mrzlica (1122 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BLED - Senica nad Mostom na Soči (658 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BOHINJ - 11. pohod k slapu Savica; pohodništvo. Informacije: www.bohinj.si/prireditve/pohod-slap-savica/

BREŽICE - Naravovarstveni izlet na Krško polje; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

CELJE - Strunjan; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Velebit (Hrv, Mala Paklenica, Vaganski vrh, 1557 m, Bojin Kuk, 1110 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

DOBROVO - Tradicionalni pohod KS Medana; pohodništvo. Informacije: www.brda.si

HRASTNIK - Šarhov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

JESENICE - Spominski pohod na Rožco (1587 m); planinstvo. Informacije: www.grs-jesenice.org

KAMNIK - 31. mekinjski kros in 13. memorial Mira Petka; tek. Informacije: www.mekinje.info

KOBARID - Planina Golobar (1218 m); pohodništvo. Informacije: http://pdkobarid.com

KOČEVJE - Srednji Velebit (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

KRANJ - Križ (2410 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - 7. Jurjev tek; tek. Informacije: www.sdzdole.si

LAŠKO - Po Laških poteh 2019: Pohod na Hum; pohodništvo. Informacije: www.lasko.info

LITIJA - Galetovec (1265 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LOGATEC - Duatlon Logatec; duatlon. Informacije: www.triatlonklublogatec.si

MARIBOR - Paklenica (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.kozjak.org/

MENGEŠ - Trim pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-menges.si

MEŽICA - Ogled avriklja Dukles; pohodništvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MISLINJA - Nebeška gora (958 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MOZIRJE - Pohod ob prazniku občine Mozirje; pohodništvo. Informacije: www.pdmozirje.si

MURSKA SOBOTA - Hrvaški otoki; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MUTA - Prvomajsko potepanje; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Trstelj (643 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVA GORICA - Pivški hribi; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Veliki Zavižan (1676 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

ORMOŽ - Korčula (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PIVKA - Drevoredi Notranjske; kolesarstvo. Informacije: http://dmn.si/kolesarski-izlet-drevoredi-na-notranjskem/

PODČETRTEK - 5. dobrodelni pohod Prehodi kilometer v mojih čevljih; pohodništvo. Informacije: www.debra-slovenia.si

PODČETRTEK - 5. dobrodelni tek Prehodi kilometer v mojih čevljih; tek. Informacije: www.debra-slovenia.si

POLHOV GRADEC - Po rimski poti; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POSTOJNA - Grobničke Alpe (Hrv); planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PRESERJE - Livno (Bih) in Brač (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PREVALJE - Pogorevc (1076 m); pohodništvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Lošinj, Cres, Unije (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Podlehnik, Sv. Avguštin, Podlehnik; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Ferata Mojstrana; pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEŽANA - Pohod Avber - lahkih nog naokrog; pohodništvo. Informacije: www.avber.eu

SEŽANA - Ljubljansko barje; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENJ GRADEC - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKA BISTRICA - 12. Šarhov pohod po poteh Pohorskega bataljona in Festival miru; pohodništvo. Informacije: http://sarhov-pohod.com/

SLOVENSKA BISTRICA - Otroški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Izlet; kolesarstvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKE KONJICE - Omiš (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

SOLKAN - Sabotin (609 m); pohodništvo.

ŠENČUR - Jurjev pohod iz Šenčurja v Nevlje; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠENTJUR - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: http://pddramlje.files.wordpress.com

ŠENTJUR - Gora Oljka (733 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Čisti vrh (1875 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - Polhograjska Grmada (898 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠMARTNO OB PAKI - Učka (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

TRBOVLJE - ZPP - 3. etapa; pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si/

TRBOVLJE - Hvar (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si/

VELENJE - Jubilejna Drežniška na Krn (2244 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ZIDANI MOST - Posavski festival pohodništva: Pohod po poteh KS Loka; pohodništvo.

ŽALEC - Pomlad na Bukovici (584 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽIRI - 13. slovenski kljekljarski dnevi: turnir za zlato cvetko; balinanje. Informacije: www.ziri.si

DOL PRI LJUBLJANI - 8. gozdni tek in pohod okoli Ajdovščine nad Dolom pri Ljubljani; tek. Informacije: www.sddolsko.si/8-gozdni-tek-in-pohod-okoli-ajdov-ine/

DOL PRI LJUBLJANI - 8. gozdni tek in pohod okoli Ajdovščine nad Dolom pri Ljubljani; pohodništvo. Informacije: www.sddolsko.si/8-gozdni-tek-in-pohod-okoli-ajdov-ine/

LJUBNO OB SAVINJI - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: http://pdljubno.si/

MARKOVCI - 5. markovski mali maraton Markoton; tek. Informacije: www.markoton.si

KOSTEL - 23. pohod po Kostelski grajski poti; pohodništvo. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

POLJČANE - 45. trim pohod na Boč; pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAKOLE - Pohod Makole - Boč (978 m); pohodništvo.

HORJUL - Naravovarstveni izlet; pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

SVETA TROJICA - Janče (792 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

GORJE - 16. Jurjev pomladni kros; tek. Informacije: www.sd-gorje.com

SMLEDNIK - Pohod po poteh spominov in prijateljstva; pohodništvo. Informacije: www.smlednik.si

NEDELJA, 28. aprila

LJUBLJANA - Limbarska gora (733 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Slomškova pot; pohodništvo. Informacije: www.sgk-skala.si/

GRADEŽ - Praznovanje pomladi; pohodništvo. Informacije: www.gradez.si

AJDOVŠČINA - 6. Čaven vertikal kilometer; tek. Informacije: http://3atlon.si

AJDOVŠČINA - 6. Čaven vertikal; tek. Informacije: http://3atlon.si

BREŽICE - Po Brežiški planinski poti; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Naravovarstveni izlet; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CERKNO - Po Krpanovi poti; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

DOMŽALE - Lovrenška jezera (1520 m); planinstvo. Informacije: www.pdd.si

DRAVOGRAD - Lovska koča Dukles; pohodništvo. Informacije: www.pddravograd.com

KOPER - Baška grapa; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

MARIBOR - 7. slapov reke Mirne (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MOJSTRANA - 46. memorial mojstranških gorskih reševalcev; turno smučanje. Informacije: www.grsmojstrana.si

NOVA GORICA - Špargljev pohod; pohodništvo. Informacije: www.branik.si

NOVA GORICA - 34. pohod Palmalonga; pohodništvo. Informacije: www.pohodnikitriglav.si/pohod/576/podrobnosti-pohoda.html

NOVO MESTO - Krk (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

PIRAN - Parencana; pohodništvo. Informacije: http://pdpiran.splet.arnes.si

PORTOROŽ - 3. Ocean lava Parenzana 2019; triatlon. Informacije: http://oceanlavaparenzana.eu

PORTOROŽ - Trail po trebuhu Istre; pohodništvo. Informacije: www.skid.si

PTUJ - Kornati, Pašman, Ugljan (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - Pohod po grajski poti; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

SEŽANA - Nabrežina - pristan pri Čupah- Slivno - Šempolaj - Praprot; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

ŠTORE - Krempa (944 m); pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - Konj (1803 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - 4. rudarski maraton; tek. Informacije: www.rudarski-maraton.si

VIPAVA - Čaven (1185 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podnanos.si/

ZREČE - Jurijev pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽALEC - Naravovarstveni izlet; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽIRI - Sveti Trije Kralji; pohodništvo. Informacije: www.šmar.si

LOG-DRAGOMER - Vitranc (1555 m); planinstvo. Informacije: www.pd-rega.si/

PONEDELJEK, 29. aprila

LJUBLJANA - Tečaj samovarovanja na feratah v Gradiški Turi; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

