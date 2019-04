Slovenski škofje pri vstajenjskih mašah poudarili pomen vere v boju proti sovraštvu

Ljubljana/Maribor, 21. aprila - Na veliko noč so davi po slovenskih cerkvah potekale vstajenjske procesije z mašami. Na njih so duhovniki naznanili, da je Jezus vstal od mrtvih, kar so zaznamovale slovesne velikonočne aleluje. Škofje so maše darovali v stolnicah, pri tem pa so poudarili pomen vere in upanja v boju proti zlu, sovraštvu, krivici, nasilju in pesimizmu.