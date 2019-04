Kanal, 20. aprila - Odbojkarji Salonita Anhovo so v državnem prvenstvo osvojili tretje mesto. V malem finalu so bili z 2:0 v zmagah boljši od Maribora, po uspehu s 3:1 v Mariboru so drugo tekmo v Kanalu dobili s 3:0 (19, 20, 21).