Kump tretji v Tesliću

Banjaluka, 20. aprila - Slovenski kolesarji, ki so na kolesarski dirki Beograd - Banja Luka vedno igrali vidno vlogo, so na letošnji izvedbi dirke na vidnejšo uvrstitev čakali vse do tretje etape. V njej se je izkazal tekmovalec Adrie Mobila Marko Kump, ki je v sprintu po 174 kilometrih od Brčkega do Teslića zasedel tretje mesto.