Potapljači iz Ljubljanice izvlekli nekaj več kot tono smeti

Ljubljana, 20. aprila - Potapljači društva za podvodne aktivnosti Vivera in Slovenske potapljaške zveze so pred dnevom Zemlje znova organizirali čiščenje Ljubljanice in njenih nabrežij. Iz reke so potegnili več kot tono smeti, med drugim kolesa, prometne znake, manjše smetnjake in otroške vozičke, je za STA povedala Julija Csipö iz podjetja Spar Slovenija.