V Medvodah kmalu drugi pumptrack poligon

Medvode, 21. aprila - V občini Medvode se nadaljuje izgradnja športnega parka pri Osnovni šoli Medvode. V teh dneh so namreč začeli graditi drugi asfaltirani grbinasti poligon oziroma t. i. pumptrack poligon v občini. Če bodo ugodne vremenske razmere, bodo poligon dokončali in predali v uporabo v začetku maja, so sporočili z občine.