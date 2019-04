Poškodovani nemški državljani z Madeire se z vojaškim letalom vračajo v domovino

Funchal, 20. aprila - Petnajst nemških državljanov, ki so preživeli hudo prometno nesrečo avtobusa v sredo na portugalskem otoku Madeira, se je danes vkrcalo na nemško vojaško letalo in so na poti v domovino. Enega nemškega državljana zaradi hujših poškodb še niso uspeli vkrcati na letalo in ostaja v bolnišnici v Funchalu, poroča nemška tiskovna agencija dpa