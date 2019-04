Tudi v premier league bodo prestavili tekme

London, 20. aprila - Potem, ko je vodstvo nizozemske eredivise spremenilo spored domačega prvenstva, so se za enako potezo odločili tudi v elitni angleški ligi, kjer bodo spremenili termine tekem štirih angleških klubov, ki so se uvrstili v polfinale evropskih klubskih tekmovanj: Tottenhamu, Liverpoolu, Arsenalu in Chelseaju.