Zaradi požara v večstanovanjski hiši v Ljubljani ponoči evakuirali 93 ljudi

Ljubljana, 20. aprila - Nekaj po polnoči je zagorelo na balkonu večstanovanjske hiše na Beblerjevem trgu v Ljubljani, požar se je razširil tudi na sosednja stanovanja in deloma na podstrešje. Iz hiše so evakuirali 93 ljudi, v požaru in izvajanju evakuacije je bilo poškodovanih pet oseb. Gasilci so sicer požar hitro in uspešno pogasili, vzrok požara pa še ugotavljajo.

Kot so danes sporočili iz ljubljanske gasilske brigade, je zagorelo na balkonu v šestem nadstropju večstanovanjske hiše na Beblerjevem trgu v Novih Jaršah. Požar se je razširil na sosednja stanovanja, ob prihodu gasilcev so bila tri stanovanja v ognju, požar pa se je deloma razširil že na podstrešje. Dve stanovanji sta popolnoma uničeni, dve pa delno.

Gasilci, reševalci in stanovalci so takoj začeli z evakuacijo. Evakuirali so 93 ljudi, pri tem pa se je poškodovalo pet ljudi, od tega dva policista in trije stanovalci. Ena oseba je utrpela hujše opekline, ostali so se zastrupili z vdihavanjem dima, tudi oba policista, ki sta bila po pregledu v ljubljanskem kliničnem centru izpuščena domov, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Oseba, ki je utrpela hujše opekline, do nadaljnjega ostaja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Dva stanovalca, ki sta se nadihala dima in so ju oskrbeli, so izpustili domov, so za STA povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Gasilci so poškodovanim nudili pomoč do prihoda reševalcev. Dežurna služba za zaščito in reševanje ljubljanske občine je zagotovila odeje za stanovalce, vodo, ogrevan avtobus in nadomestna stanovanja za stanovalce uničenih stanovanj, so navedli v upravi za zaščito in reševanje.

Okoli 3.30 so se stanovalci, ki bivajo do petega nadstropja večstanovanjske hiše, lahko vrnili v svoja stanovanja, nekaj kasneje pa tudi ostali stanovalci, razen iz štirih najbolj prizadetih stanovanj. Mestna občina Ljubljana je poskrbela za namestitev oseb, ki se zaradi uničenih stanovanj ne morejo vrniti v svoje domove, so navedli v gasilski brigadi. Danes dopoldne bodo s ponjavami prekrili del poškodovane strehe.

V intervenciji je sodelovalo 41 gasilcev s 13 vozili. Poleg Gasilske brigade Ljubljana so sodelovale še prostovoljne operativne enote Zadobrova, Šmartno ob Savi in Tomačevo Jarše, enota Črnuče pa je bila vpoklicana na dežurstvo v gasilsko brigado.