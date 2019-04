Občina Lenart zahteva ustavitev delovanja podjetja Salomon v Lenartu

Lenart, 20. aprila - Občina Lenart od pristojnih služb zahteva ustavitev delovanja sortirnice odpadkov podjetja Salomon v Lenartu, kjer je v zadnjih dneh prišlo do dveh požarov. Ugotavljajo namreč, da je dejavnost podjetja škodljiva do lokalnega okolja in prebivalcev. O problematiki bodo sicer predvidoma v četrtek razpravljali tudi občinski svetniki.