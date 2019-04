Na ladji črnogorske mornarice našli več deset kilogramov kokaina

Podgorica, 20. aprila - Na šolski jadrnici črnogorske mornarice so v petek v pristanišču v Tivatu našli več deset kilogramov kokaina, eno osebo so aretirali, je danes potrdilo črnogorsko obrambno ministrstvo. Že v petek so sporočili, da je vojaška policija zaplenila pošiljko prepovedanih substanc, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.