Zaradi smrti novinarke na Severnem Irskem aretirali najstnika

Belfast, 20. aprila - V povezavi s smrtjo novinarke Lyre McKee med izgredi v Londonderryju na Severnem Irskem v četrtek zvečer so aretirali 18- in 19-letnika, so danes sporočili iz policije. Aretirali so ju v okviru protiterorističnih zakonov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.