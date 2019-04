Policija zbira informacije o petkovi prometni nesreči v ljubljanskih Mostah

Ljubljana, 20. aprila - V petek okoli 13. ure naj bi se v bližini stanovanjskega bloka na Pokopališki ulici 1 v ljubljanskih Mostah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik mopeda znamke YiYing classic 50 in neznani voznik osebnega avtomobila, bele barve, so danes sporočili ljubljanski policisti, ki voznika in morebitne očividce prosijo za informacije.