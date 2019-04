Miller padel na dopinškem testu, dvoboj z Joshuo odpovedal

Los Angeles, 20. aprila - Ameriški boksar Jarrell Miller je še drugič padel na dopinškem testu, zato mu newyorška boksarska organizacija ni dala dovoljenja za dvoboje in posledično so morali odpovedali dvoboj z Angležem Anthonyjem Joshuo, prvakom v težki kategoriji po verzijah WBA, IBF in WBO. Miller se je za svoje dejanje že opravičil.