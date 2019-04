Požar v obratu z odpadki v Lenartu pogašen, dva gasilca lažje poškodovana

Lenart, 20. aprila - Gasilci so v petek zvečer pogasili požar, ki je izbruhnil v sortirnici odpadkov podjetja Salomon v Lenartu. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so gasilci celotno požarišče prekopali in zalili z vodo ter pregledali okolico. Pri gašenju sta se po poročanju Radia Slovenije dva gasilca lažje poškodovala.