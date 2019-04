Boston, 20. aprila - V severnoameriški hokejski ligi NHL je na zahodu Colorado Avalanche po petih tekmah napredoval v drugi krog končnice. Tokrat so gostitelje Calgary Flames premagali s 5:1. Na vzhodu pa so hokejisti Toronto Maple Leafs prišli do vodstva s 3:2 v zmagah nad Boston Bruins.