Ljubljana, 19. aprila - Košarkarji Barcelone so na drugi tekmi četrtfinala evrolige v gosteh premagali Anadolu Efes s 74:72 in izid v zmagah izenačili na 1:1. Na drugi današnji četrtfinalni tekmi je madridski Real doma z 78:63 premagal Panathinaikos in v seriji na tri zmage povedel z 2:0.