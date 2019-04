Delo o pogajanju vlade s sindikati javnega sektorja (20. 4.)

Ljubljana, 19. aprila - Barbara Hočevar v komentarju Vsi bi več piše, da so bila med prvimi zadevami, ki se jih je vlada lotila na začetku mandata, pogajanja in sklenitev dogovorov s sindikati javnega sektorja. Dobršnemu delu uslužbencev so zvišali plače za najmanj štiri odstotke, policisti pa so dobili še dodatek za povečan obseg dela.