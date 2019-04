Oporečna pitna voda v vrtcu v Pekrah

Pekre, 19. aprila - V vrtcu v Pekrah, ki ga pestijo številne težave, je podizvajalec prejšnji teden zamenjal bojler, od takrat pa so v vrtcu zaznali, da voda smrdi po nafti in je na občutek oljnata, poroča Večer. Analiza je pokazala, da so v vodi zaradi premaza bojlerja prepovedane snovi, bojler naj bi zamenjali naslednji teden.