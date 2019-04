Na Madeiri žalne slovesnosti za žrtve nesreče avtobusa

Funchal, 19. aprila - Na Madeiri so se danes z žalnimi slovesnostmi in mašami poslovili od vseh 29 nemških turistov, ki so v sredo umrli v nesreči turističnega avtobusa na tem portugalskem otoku. Slovesnosti se je po poročanju tujih tiskovnih agencij udeležil tudi portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa, ki je pred tem v bolnišnici obiskal poškodovane.