Panji na pariškem Notre-Dame preživeli požar

Pariz, 20. aprila - Okoli 200.000 čebel, ki domujejo v panjih na pariški katedrali Notre-Dame, je preživelo požar, ki je izbruhnil v ponedeljek, je sporočil čebelar Nicolas Geant. Prve dni po požaru skrbnik notredamskih čebel ni vedel, ali so preživele, a so mu kasneje sporočili veselo novico, da so jih videli vzletavati iz panjev.