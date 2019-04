Poškodba kapelice v Kranju posledica prometne nesreče, ne vandalizma

Kranj, 19. aprila - V križišču Partizanske in Gregorčičeve ulice v Kranju je porušena kapelica. Poškodbe na kapelici so posledica prometne nesreče in ne vandalizma, kot so poročali nekateri mediji. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj, je v kapelico v četrtek trčil tovornjak.