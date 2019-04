Ljubljana, 19. aprila - V javnosti razburja nov primer trpinčenja živali, v hlevu v okolici Trebnjega so namreč iz nevzdržnih razmer reševali bike in konja. Pristojna inšpekcija je prijavo dobila s strani policije, opravila pregled in tudi ukrepala. Konja so sicer zaradi slabega stanja uspavali, bike pa odvzeli in so v začasni oskrbi.