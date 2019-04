Ustavno sodišče bo zahtevo za presojo proračunskih dokumentov obravnavalo absolutno prednostno

Ljubljana, 19. aprila - Ustavno sodišče bo zahtevo za presojo proračunskih dokumentov, pod katero so se podpisali poslanci SDS in NSi, obravnavalo absolutno prednostno, so za STA pojasnili na sodišču, kjer so to odločitev sprejeli na četrtkovi seji. Omenjeni opozicijski poslanci menijo, da je rebalans letošnjega proračuna neustaven, zato želijo, da ukrepa ustavno sodišče.