Ljubljana, 22. aprila - Po vsem svetu danes obeležujemo dan Zemlje, ki je letos posvečen zaščiti ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Smo v obdobju največjega izumrtja vrst v zadnjih 60 milijonih let, hitro izgubljanje pa je posledica človeške dejavnosti, so opozorili koordinatorji dneva, Earth Day Network.