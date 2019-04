V Canberri eden prvih komercialnih sistemov dostave z droni na svetu

Canberra, 21. aprila - Podjetje Wing, ki posluje v okviru Googlove krovne družbe Alphabet, je prebivalcem avstralske Canberre začelo z droni dostavljati hrano, pijačo in druge potrebščine. Po 3000 dostavah v 18-mesečnem preizkusnem obdobju so regulatorje prepričali v varnost sistema in prejeli eno prvih licenc za komercialno dostavo z droni na svetu.