Postopki za imenovanje novega direktorja primorskega inkubatorja v teku

Koper, 19. aprila - Dorijan Maršič bo Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP) vodil do 15. maja, so za STA potrdili na Univerzi na Primorskem (UP). Pravni postopki, vezani na statusne spremembe UIP in imenovanje novega direktorja so še v teku, nobena dokončna odločitev pa še ni sprejeta.