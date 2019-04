Počivalšek bo na Kitajskem krepil gospodarske odnose

Peking, 21. aprila - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek z delegacijo v torek potuje na Kitajsko, kjer bo krepil gospodarske odnose in vlogo Slovenije v okviru pobude En pas, ena pot. Predstavil bo ukrepe za potencialne investitorje in posredoval informacije o slovenskem poslovnem in investicijskem okolju ter krepil turistično sodelovanja med državama.